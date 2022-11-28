МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник поддержал закон о федеральном бюджете РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Минздрав учитывает новые регионы в расчетах по бюджетам, заявил Мурашко

Совет Федерации рассмотрит документ на пленарном заседании в среду.

Бюджет РФ утвержден на 2023 год по доходам в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), по расходам – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона, а расходы — 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году — 82,4%, в 2025 году — 83,5%. В результате в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП). Госдума продлила трансферты из бюджета ФОМС на выплаты медикам

Верхний предел внутреннего госдолга долга РФ на 1 января 2024 года составит около 20,697 триллиона рублей, внешнего — 66,6 миллиарда долларов, или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года – 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года – 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 миллиарда евро).

Объем Фонда национального благосостояния на начало 2023 года составит 8 триллионов 987,4 миллиарда рублей (6% ВВП), начало 2024 года — 6 триллионов 252,9 миллиарда рублей (3,9% ВВП), начало 2025 года — 5 триллионов 947,2 миллиарда рублей (3,5% ВВП). При этом ожидается, что на конец 2025 года объем фонда увеличится до 6 триллионов 644,3 миллиарда рублей (3,9% ВВП).