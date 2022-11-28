МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон активно формирует условия, необходимые для интеграции европейского бизнеса в американскую экономику, игнорируя интересы Брюсселя. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений

Политик отметил в мессенджере телеграм, что США вводят системы субсидий и налоговых льгот для компаний из Европы, которая "в мазохистском исступлении" вводит антироссийские санкции. Ограничения против России, указал зампред Совбеза, уменьшают возможности бизнеса работать в регионе.

По мнению Медведева, из-за такой "экономической неверности" Вашингтон и Брюссель скоро "разведутся" со скандалом и "разделом имущества".

"Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе", — добавил Медведев.

Политик подчеркнул, что Вашингтон отнимает все ресурсы у "партнеров", а на их мнение "демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний".