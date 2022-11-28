МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совфед ждет представления президента России Владимира Путина об освобождении действующего главы Счетной палаты Алексея Кудрина с его поста, рассказал РИА Новости председатель бюджетного комитета палаты Анатолий Артамонов. Госдума утвердит нового главу Счетной палаты в случае отставки Кудрина

По его словам, документ может поступить в СФ до следующего пленарного заседания, которое состоится 30 ноября.

Если сенаторы к этому времени получат представление главы государства, то смогут рассмотреть вопрос уже в среду, добавил Артамонов.

При этом Совфед не получал список новых кандидатур на пост главы Счетной палаты, отметил он.

На прошлой неделе РИА Новости сообщили со ссылкой на источник, что Алексей Кудрин до конца этого года покинет свой пост главы Счетной палаты и перейдет на работу в "Яндекс".