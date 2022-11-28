Совфед ждет представления президента об освобождении Кудрина с поста
Совфед ждет представления президента об освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совфед ждет представления президента России Владимира Путина об освобождении действующего главы Счетной палаты Алексея Кудрина с его поста, рассказал РИА Новости председатель бюджетного комитета палаты Анатолий Артамонов.
По его словам, документ может поступить в СФ до следующего пленарного заседания, которое состоится 30 ноября.
Если сенаторы к этому времени получат представление главы государства, то смогут рассмотреть вопрос уже в среду, добавил Артамонов.
При этом Совфед не получал список новых кандидатур на пост главы Счетной палаты, отметил он.
На прошлой неделе РИА Новости сообщили со ссылкой на источник, что АлексейКудрин до конца этого года покинет свой пост главы Счетной палаты и перейдет на работу в "Яндекс".