МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия остается стратегическим торгово-экономическим партнером Казахстана, несмотря на сложности в международной торговле, заявил вице-премьер, министр торговли и интеграции республики Серик Жумангарин. Казахстан планирует больше привлекать российские инвестиции

"Последние несколько лет были сложными для всей международной торговли. Однако, несмотря на глобальные сдвиги, Российская Федерация для Казахстана была и есть стратегический торгово-экономический партнер", — сказал Жумангарин в ходе пленарного заседания XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Оренбурге.

Он пояснил, что товарооборот между сторонами за 2021 год составил 24,6 миллиарда долларов, что на 31,2% больше, чем за 2020 год. "В текущем году динамичный тренд во взаимной торговле наших стран сохраняется. Так, по итогам девяти месяцев торговля между нашими странами составила 18,4 миллиарда долларов, что практически на 1 миллиард долларов выше, чем в прошлом году", — привел данные вице-премьер.

Россия, по его словам, продолжает "лидировать и в импортных поставках в Казахстан с долей 36% — 12,4 миллиарда долларов".