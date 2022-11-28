МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в понедельник оставила открытой дверь для различных вариантов как в отношении масштабов, так и числа повышений ключевой процентной ставки, заявив, что все зависит от ряда факторов. Еврозона может избежать рецессии, считают в ЕЦБ

"Как долго нам еще предстоит действовать, а также как быстро это следует делать будет зависеть от наших перспектив, устойчивости фондовых рынков, реакции заработной платы и инфляционных ожиданий, а также от нашей оценки перестройки политики", — сказала Лагард в своем выступлении в Европарламенте.

Инвесторы стараются оценить вероятность повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов на следующем заседании ЕЦБ, а также максимальный уровень для ставки.