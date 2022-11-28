МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Казахстана, несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию, вырос в 2022 году до рекордного уровня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Россия ожидает роста товарооборота с Казахстаном до 30 миллиардов долларов

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, во внешнеэкономической конъюнктуре тоже не все просто, но в январе-октябре этого года наш товарооборот вырос более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — и составил 22 миллиарда 200 миллионов долларов, что рекорд", — сказал Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Мишустин выразил уверенность, что при сохранении этой тенденции до конца года страны выйдут на новые рекордные показатели взаимной торговли.

"Мы ускоряем все проекты, которые есть между нами: в промышленности, машиностроении, в мирном атоме, в сельском хозяйстве, в цифровизации", — добавил он.