МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Куйбышевазота" на уровне "A+(RU)", улучшив прогноз на "позитивный", сообщается на сайте агентства. Составлен рейтинг регионов России по соотношению цены дизтоплива и зарплат

Изменение прогноза отражает ожидания АКРА по дальнейшему снижению долговой нагрузки компании на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, отмечает агентство.

"Кредитный рейтинг ПАО "Куйбышевазот" отражает высокую оценку операционного риск-профиля, обусловленную очень сильным бизнес-профилем, высоким уровнем корпоративного управления, сильной географической диверсификацией, а также средней рыночной позицией. Финансовый риск-профиль учитывает высокую оценку рентабельности, низкую долговую нагрузку с очень высоким покрытием, сильную оценку ликвидности, а также средний размер компании", — поясняется в сообщении.

По оценкам агентства, основное отличие компании от конкурентов — низкая себестоимость производства, доступная сырьевая база, технологии энергоэффективности и развитие собственного выпуска компонентов, необходимых для более высоких переделов продукции. Также отмечается хорошая диверсификация продуктовой линейки, а также гибкая производственная модель, позволяющая оперативно менять структуру ассортимента в зависимости от складывающейся конъюнктуры и спроса.

Несмотря на то, что российский рынок является приоритетным для компании, доля экспортных поставок в 2021 году составляла более 40% совокупного объема продаж. Основные направления экспорта "Куйбышевазота" — страны Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Отмечается, что у компании комфортный и равномерный график погашения долговых обязательств в среднесрочной перспективе, а также диверсифицированные источники внутреннего и внешнего финансирования. "В 2021 году рентабельность по FCF (свободный денежный поток — ред.) составила 23,3% против 6,2% годом ранее. Агентство ожидает снижение показателя в прогнозном периоде 2023–2025 годов (в связи с осуществлением запланированных капитальных вложений) c сохранением положительных значений взвешенного показателя рентабельности по FCF", — добавили в АКРА.

"Куйбышевазот" (ОАО "КуйбышевАзот") — российское предприятие химической промышленности в городе Тольятти Самарской области. Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак. Предприятие является крупнейшим в СНГ производителем капролактама, единственным в России производителем высоковязкого полиамида и высокопрочной технической нити.