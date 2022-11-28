АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу "Куйбышевазота" "A+(RU)" до "позитивного"
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Куйбышевазота" на уровне "A+(RU)", улучшив прогноз на "позитивный", сообщается на сайте агентства.
Изменение прогноза отражает ожидания АКРА по дальнейшему снижению долговой нагрузки компании на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, отмечает агентство.
"Кредитный рейтинг ПАО "Куйбышевазот" отражает высокую оценку операционного риск-профиля, обусловленную очень сильным бизнес-профилем, высоким уровнем корпоративного управления, сильной географической диверсификацией, а также средней рыночной позицией. Финансовый риск-профиль учитывает высокую оценку рентабельности, низкую долговую нагрузку с очень высоким покрытием, сильную оценку ликвидности, а также средний размер компании", — поясняется в сообщении.
По оценкам агентства, основное отличие компании от конкурентов — низкая себестоимость производства, доступная сырьевая база, технологии энергоэффективности и развитие собственного выпуска компонентов, необходимых для более высоких переделов продукции. Также отмечается хорошая диверсификация продуктовой линейки, а также гибкая производственная модель, позволяющая оперативно менять структуру ассортимента в зависимости от складывающейся конъюнктуры и спроса.
Несмотря на то, что российский рынок является приоритетным для компании, доля экспортных поставок в 2021 году составляла более 40% совокупного объема продаж. Основные направления экспорта "Куйбышевазота" — страны Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока, Европы и СНГ.
Отмечается, что у компании комфортный и равномерный график погашения долговых обязательств в среднесрочной перспективе, а также диверсифицированные источники внутреннего и внешнего финансирования. "В 2021 году рентабельность по FCF (свободный денежный поток — ред.) составила 23,3% против 6,2% годом ранее. Агентство ожидает снижение показателя в прогнозном периоде 2023–2025 годов (в связи с осуществлением запланированных капитальных вложений) c сохранением положительных значений взвешенного показателя рентабельности по FCF", — добавили в АКРА.
"Куйбышевазот" (ОАО "КуйбышевАзот") — российское предприятие химической промышленности в городе Тольятти Самарской области. Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак. Предприятие является крупнейшим в СНГ производителем капролактама, единственным в России производителем высоковязкого полиамида и высокопрочной технической нити.
https://1prime.ru/state_regulation/20221128/838978147.html