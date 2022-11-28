МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в понедельник заявил, что центральный банк должен сделать больше для снижения очень высокой инфляции. Он также отметил, что ожидает существенного роста безработицы в результате этого. Фьючерсы Уолл-стрит выросли в ожидании замедления роста ставки ФРС

"Инфляция слишком высока, и устойчиво высокая инфляция подрывает способность нашей экономики работать на полную мощность", — сказал Уильямс. Он отметил, что есть признаки прогресса в деле снижения инфляции, но добавил, что ФРС необходимо предпринять больше для возвращения инфляции к целевому уровню.

"Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики должно помочь восстановить баланс спроса и предложения и вернуть инфляцию к 2% в следующие несколько лет, — сказал Уильямс на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка. — Ужесточение политики начало охлаждать спрос и снижать инфляционное давление".

Однако он добавил, что "потребуется некоторое время, но я полностью уверен, что мы вернемся в ценовой стабильности в течение продолжительного периода времени",

Уильямс также является председателем Комитета по операциям на открытом рынке, принимающем решения по ставкам. Следующее заседание комитета пройдет 13 и 14 декабря. Широко ожидается, что ФРС вновь повысит процентную ставку, которая сейчас составляет 3,75%-4,00%, так как руководство центробанка стремится снизить рекордно высокую за 40 лет инфляцию.

ФРС агрессивно увеличивала стоимость заимствований в этом году и с лета перешла к повышениям ставок на 75 б.п., тогда как более привычным для нее являются повышения на 25 б.п.