ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Экономика США рискует погрузиться в "мягкую" рецессию в 2023 году и сократиться на 0,1%, следует из опубликованного в понедельник обзора рейтингового агентства S&P Global Ratings. В ФРС США заявили, что борьба с инфляцией может привести к рецессии

"Мы продолжаем ожидать рецессии в США в 2023 году… рост ВВП ослабнет до —0,1%", — говорится в публикации.

Как объяснили в агентстве, американскую экономику ждет "мягкая" рецессия, сопоставимая с 1969-1970 годами.

"Экономика США движется в сторону рецессии из-за продолжения российско-украинского конфликта, эскалации напряжений вокруг Тайваня и замедления Китая, которое увеличивает давление на цепочки поставок и цены", — отметили в S&P.

Также отмечается, что рост потребительских цен, который по прогнозу продолжится большую часть следующего года, одновременно с агрессивным повышением учетной ставки ФРС, ведет к сокращению расходов домашних хозяйств и компаний для снижения издержек в ответ на снижение спроса.