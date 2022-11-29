МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Правительство России во вторник обсудит исполнение федерального бюджета за девять месяцев текущего года, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство увеличило квоту на экспорт азотных удобрений

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… Об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2022 года", — говорится в сообщении.

Минфин России ранее сообщал, что профицит бюджета РФ в январе-сентябре 2022 года снизился до 54,689 миллиарда рублей против предварительной оценки министерства в 137,443 миллиарда рублей за январь-август текущего года.

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей.

Также правительство обсудит предоставление регионам средств для компенсации части понесенных затрат на создание и модернизацию агропромышленного комплекса.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минсельхозу России в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", — говорится в сообщении

Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение ускоренного импортозамещения, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса.

Также в рамках государственной поддержки АПК планируется обсудить стимулирование применения сельскохозяйственными товаропроизводителями механизма сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, для защиты их имущественных интересов. Поддержка затронет субъекты малых форм хозяйствования и осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа.