МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Введение в РФ акциза на безалкогольные сахаросодержащие напитки с июля 2023 года приведет к сокращению производства безалкогольного пива и росту его цены в среднем на 11%, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. Минфин прорабатывает цифровой акциз на табак и пиво

В РФ с 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр. Подакцизными станут упакованные напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, содержат сахар, сироп с сахаром или мед, а доля углеводов в пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 миллилитров.

"Несомненно, негативное влияние на отрасль окажет и введение акциза на сахаросодержащие напитки, так как в портфеле членов ассоциации есть продукция, подпадающая под эту новую подакцизную категорию: прежде всего — безалкогольное пиво", — сообщил Мамонтов.

По оценкам экспертов рынка, продолжил он, нововведение приведет к сокращению производства безалкогольного пива на 17,7% и "повысит цены для конечного потребителя в среднем на 11%, что сделает развитие сегмента нецелесообразным для бизнеса".

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 10.00 мск.