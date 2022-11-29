МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Вызовы, с которыми российским пивоварам пришлось столкнуться в текущем году, привели к заметному росту издержек, и как следствие – подорожанию производства пива, давление будет сохраняться и в следующем году, но что будет с ценой, однозначно сказать пока сложно, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. Минфин прорабатывает цифровой акциз на табак и пиво

"В этом году полностью победить инфляционные процессы не получилось; впрочем, уже в мае ситуация стабилизировалась, и с тех пор стоимость пива в стране практически не менялась. Но дать точный прогноз по ценам на будущий год вперед довольно сложно, нужно следить за меняющейся ситуацией", — сообщил Мамонтов.

Он напомнил что основное повышение цен, как в пивоваренной отрасли, так и на всем потребительском рынке, пришлось на март и апрель, когда рушились логистические цепочки, но сам рост цен на сырье и материалы начался еще в 2021 году — в пандемию.

"Результат — с января по октябрь этого года наша продукция, по данным Nielsen, дорожала на 13% быстрее, чем в аналогичном периоде прошлого года. По нашим прогнозам, к концу декабря рост цен на алюминий составит почти 60%, на пластик — 40%, а на бумагу для этикеток — 50%. И еще более чем на треть подорожает пивоваренный ячмень", — сказал Мамонтов.

Сложности для бизнеса могут возникнуть и в следующем году: например, если с одной стороны — окончание высокого сезона и достаточно взвешенная акцизная политика государства, то с другой — внешние санкции, которые "влияют и еще будут влиять" на экономику страны.

"Кроме того, рост себестоимости производства — это не единовременный скачок, а тенденция на довольно длительный временной отрезок, который еще отнюдь не завершился. Наконец, затраты производителей в 2023 году определенно вырастут из-за введения обязательной маркировки и расширенной ответственности производителя, что предполагает кратное увеличение расходов на обеспечение утилизации отходов упаковки", — считает собеседник агентства.

Он также отметил, что негативное влияние на отрасль окажет и введение акциза на сахаросодержащие напитки, который может сделать развитие сегмента безалкогольного пива нецелесообразным для бизнеса. "В совокупности с другими рисками все это создает существенное давление на отрасль", — заключил Мамонтов.

Вместе с тем производители пива, по его словам, не ожидают увеличения его производства в РФ по итогам 2022 года из-за растущих издержек.

"В январе-сентябре российские пивоваренные компании произвели, по данным Росстата, 648,8 миллиона декалитров пива — это незначительно, всего на 2,9%, превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Итоговые объемы производства в 2022 году, как мы предполагаем, останутся примерно на уровне предыдущего года — тогда они составили 816 миллионов декалитров", — сообщил Мамонтов.

Он добавил, что продажи за девять месяцев, по данным Nielsen IQ, остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году, повысившись лишь на 0,8%, но в денежном выражении — выросли на 14%. "Спросу не дало сильно просесть жаркое лето, но в последние два-три месяца он в целом немного сократился", — заметил собеседник агентства.

По его мнению, схожая картина по сокращению реализации и в индустрии HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) — возможно, в связи с продолжающимся падением покупательской способности населения и желанием сократить траты вне дома. В целом продажи пива по итогам года также могут показать небольшое отставание от прошлогодних показателей, считает Мамонтов.

По его словам, рост цен на сырье и материалы начался ещё в 2021 году в связи с логистическими сложностями в пандемию; кроме того, к заметному росту издержек привели внешние вызовы текущего года. Следствие — подорожание производства пива: давление будет сохраняться и в следующем году, но что будет с ценой, однозначно сказать пока сложно, заметил собеседник агентства.

"Сказать, что все проблемы на сегодняшний день решены, было бы преувеличением, но мы наблюдаем постепенную стабилизацию ситуации. Товарные ниши, которые освободились весной, заполняются методом импортозамещения или поставками из "дружественных" стран. Например, по бумаге для этикеток идут переговоры с российскими ЦБК о производстве аналогов той продукции, что поставлялась из-за рубежа. Но в данном случае важно понимать, сопоставимы ли эти аналоги по качеству".

При этом Мамонтов отметил, что объем поставок в РФ импортного пива по итогам 2022 года заметно сократится, но доля его в общем объеме реализуемого в стране пива и так была крайне небольшой.

"Что касается размера импорта, то в 2020 году он составил 42,9 миллиона декалитров, в 2021 году — превысил 50 миллионов. А по результатам нынешнего года последует заметное снижение этих объемов", — сообщил Мамонтов.

Он уточнил, что на импортную продукцию приходится не более 1,5-2% реализуемого в стране пива, но она с полок российских магазинов не исчезла — ушли лишь некоторые бренды. Например, по данным Nielsen, доля импортного пива в присутствующем на сегодня ассортименте сократилась с 15% в январе до 9% в сентябре, а доля в натуральных продажах — с 6% до 2,5%.

Мамонтов напомнил, что пиво в список продукции для параллельного импорта решили не включать, хотя такая дискуссия действительно велась. "Мы благодарны, что регулятор учел позицию отрасли, и он не будет распространяться на пиво. Того объема, который производится в РФ, вполне достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 10.00 мск.