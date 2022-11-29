МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Действующий председатель Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил уход с поста. В Совфед поступило представление об освобождении Кудрина с поста

В своем телеграм-канале он заявил, что в установленном порядке направил главе государства свое заявление об уходе.

Кудрин отметил, что после 25 лет государственной службы планирует сосредоточиться на крупных частных проектах, которые имеют большое значение для россиян.

Ранее во вторник Совфед получил представление президента об освобождении Кудрина с поста, вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании в среду. Как ожидается, уже в этом году Кудрин перейдет на работу в "Яндекс".