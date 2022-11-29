МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Число нарушений в молочной отрасли по итогам октября снизилось до 13-15% с 17% в июне, говорится в сообщении Россельхознадзора. Ведомство связывает это с работой системы маркировки. Минсельхоз просубсидирует выращивание крупного рогатого скота

"Интеграция "Честного знака" и "Меркурия" (компонент системы ФГИС "ВетИС" — ред.) помогла снизить долю нарушений в молочной отрасли. Количество производителей сыра, сливочного масла и иной маркируемой средствами идентификации молочной продукции, допускающих признаки нарушения, снизилось до 13-15% по итогам октября 2022 года. В июне 2022 эта цифра составляла 17%", — говорится в сообщении.

Ведомство на основании мониторинга отмечает, что по итогам октября порядка 13-15% производителей сыра, масла и иной маркируемой молочной продукции выпустили больше товаров, чем могли в соответствии с закупленными объемами сырья. Кроме того, молочная продукция вводилась в оборот без направления соответствующих сведений в систему ведомства ФГИС "ВетИС".

Анализ проводился путем сравнения данных в номерах ветеринарно-сопроводительных документов, которые указываются в системах при вводе товаров в оборот.

Например, несоответствия по сыру выявлены у 139 из 893 компаний – всего в объеме 1969 тонн готовой продукции. В отношении сливочного масла нарушения обнаружены в объеме 18 474 тонны у 124 из 934 организаций. Между тем, объем иной молочной продукции с нарушениями был гораздо больше — 66 549 тонн, и выявлен у 214 из 1528 компаний.

Система контроля Россельхознадзора и система маркировки продукции позволяют обелить рынок, но наказания за подделку молочных продуктов недостаточны, заявлял ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с сенаторами Совета Федерации.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

Цифровая маркировка молочной продукции была введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября – для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря – для товаров с периодом хранения 40 дней и менее.