МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ВВП Швейцарии в 3-м квартале в реальном выражении вырос на 0,2% по сравнению со 2-м кварталом 2022 года и на 0,5% по сравнению с 3-м кварталом 2021 года, не оправдав ожиданий рынка. Об этом свидетельствуют официальные данные, представленные во вторник Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO). Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП на 2023 год

Экономисты, опрошенные Reuters, полагали, что ВВП вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Во 2-м квартале ВВП Швейцарии вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С учетом коррекции на воздействие крупных спортивных событий ВВП в 3-м квартале вырос по сравнению со 2-м кварталом на 0,6%.

Внутренний сектор был движущей силой экономического роста в 3-м квартале, причем потребительские расходы выросли, несмотря на относительно высокую инфляцию. Сферы гостиничного бизнеса и общественного питания продолжали восстанавливаться после связанного с пандемией спада.

Инвестиции в оборудование увеличились, и в сфере услуг наблюдался широкомасштабный рост, в то время как в производственных секторах активность сдерживалась сложной международной обстановкой, отметили в SECO.

Швейцарская экономики сравнительно неплохо держится в условиях нестабильности мировых рынков.

Правительство заявило о том, что не видит срочной необходимости в мерах смягчения последствий рост цен на энергоносители, отметив, что экономика чувствует себя хорошо, безработица низка, а инфляция будет снижаться в следующем году.

Представители Швейцарского национального банка неоднократно сигнализировали о том, что на декабрьском заседании ключевая процентная ставка будет повышена.

В сентябре правительство снизило прогнозы экономического роста, ссылаясь на факторы риска, связанные с ситуацией в энергетической сфере и с высокой инфляцией. Теперь там ожидают, что в 2022 году ВВП вырастет на 2,0%, а в 2023 году — на 1,1%.