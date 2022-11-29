SECO: ВВП Швейцарии вырос на 0,2 процента и не оправдал ожиданий рынков в третьем квартале
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. ВВП Швейцарии в 3-м квартале в реальном выражении вырос на 0,2% по сравнению со 2-м кварталом 2022 года и на 0,5% по сравнению с 3-м кварталом 2021 года, не оправдав ожиданий рынка. Об этом свидетельствуют официальные данные, представленные во вторник Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).
Экономисты, опрошенные Reuters, полагали, что ВВП вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Во 2-м квартале ВВП Швейцарии вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
С учетом коррекции на воздействие крупных спортивных событий ВВП в 3-м квартале вырос по сравнению со 2-м кварталом на 0,6%.
Внутренний сектор был движущей силой экономического роста в 3-м квартале, причем потребительские расходы выросли, несмотря на относительно высокую инфляцию. Сферы гостиничного бизнеса и общественного питания продолжали восстанавливаться после связанного с пандемией спада.
Инвестиции в оборудование увеличились, и в сфере услуг наблюдался широкомасштабный рост, в то время как в производственных секторах активность сдерживалась сложной международной обстановкой, отметили в SECO.
Швейцарская экономики сравнительно неплохо держится в условиях нестабильности мировых рынков.
Правительство заявило о том, что не видит срочной необходимости в мерах смягчения последствий рост цен на энергоносители, отметив, что экономика чувствует себя хорошо, безработица низка, а инфляция будет снижаться в следующем году.
Представители Швейцарского национального банка неоднократно сигнализировали о том, что на декабрьском заседании ключевая процентная ставка будет повышена.
В сентябре правительство снизило прогнозы экономического роста, ссылаясь на факторы риска, связанные с ситуацией в энергетической сфере и с высокой инфляцией. Теперь там ожидают, что в 2022 году ВВП вырастет на 2,0%, а в 2023 году — на 1,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20221129/838985484.html