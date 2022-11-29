МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в режиме видеоконференцсвязи провели переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы укрепления двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского кабмина. Логисты пожаловались на ограничения грузоперевозок из Китая на юге России

"Затронуты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, экологии, туризме, финансовом секторе и в области инновационных технологий", — говорится в сообщении.

В своем выступлении Смаилов отметил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг 18 миллиардов долларов. При этом, по его словам, в текущем году наблюдается еще более динамичный рост: за 10 месяцев данный показатель вырос почти на 33% и составил 19,7 миллиарда долларов.

"Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 миллиардов долларов к 2030 году. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей", — подчеркнул премьер-министр Казахстана.

По его словам, необходимо и дальше расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также установить больше прямых контактов между деловыми кругами двух стран. В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям.

В качестве других приоритетных направлений сотрудничества Смаилов обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие железнодорожных грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.

Кроме того, премьер-министр отметил важность снятия барьеров для экспорта казахстанской сельхозпродукции, увеличения числа пассажирских авиарейсов и активизации взаимодействия по использованию и охране трансграничных рек.

Со своей стороны, Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды. "Мы готовы и дальше совместно с казахстанскими коллегами работать над укреплением двусторонних отношений между нашими странами", — сказал Ли Кэцян.