2022-11-29T15:19:21+03:00
2022-11-29T15:19:21+03:00
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Путин обсудит зарплаты бюджетников с членами правительства
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Президент России Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено вопросу заработной платы работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба Кремля. Как уточняется,... ПРАЙМ, 29.11.2022
общество , экономика, новости, владимир путин, правительство рф, зарплаты, бюджетники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено вопросу заработной платы работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба Кремля.
Как уточняется, мероприятие состоится 30 ноября, оно пройдет в олайн-формате.
В совещании примут участие члены кабмина. Свои доклады представят глава Минтруда Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по экономике и финансам, глава Челябинской области Алексей Текслер.
Кроме того, будут рассмотрены некоторые текущие вопросы.