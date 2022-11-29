МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено вопросу заработной платы работников бюджетной сферы, сообщила пресс-служба Кремля. Россиянам рассказали, кому положена 13-я зарплата

Как уточняется, мероприятие состоится 30 ноября, оно пройдет в олайн-формате.

В совещании примут участие члены кабмина. Свои доклады представят глава Минтруда Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по экономике и финансам, глава Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, будут рассмотрены некоторые текущие вопросы.