МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам ноября, согласно предварительной оценке, замедлилась до 10% в годовом выражении с 10,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Годовая инфляция в Испании упала до самого низкого показателя с января

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца в 10,4%.

За ноябрь потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, сократились на 0,5%. В октябре рост составил 0,9%. Аналитики ожидали сокращения на 0,2%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, замедлили рост до 11,3% в годовом выражении с 11,6% месяцем ранее. А за ноябрь цены не изменились после роста на 1,1% месяцем ранее. Годовой показатель совпал с прогнозами аналитиков, при этом в месячном выражении эксперты ждали инфляцию на уровне 0,1%.

Вместе с этим цены на энергию в Германии выросли на 38,4% в годовом выражении после увеличения на 43% в октябре, сообщило агентство.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.