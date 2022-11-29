МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Доходы федерального бюджета России за январь-сентябрь текущего года выросли на 10% в годовом выражении, расходы — на 5,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство исполнит 19 процентов годовых расходов бюджета к концу года

"Доходы бюджета за январь-сентябрь выше ожидаемых, они выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 триллионам рублей, расходы также увеличились — на 5,5% примерно до 19,5 триллиона рублей, в том числе за счет роста выплат в рамках социальных обязательств государства перед гражданами", — сказал Мишустин на заседании кабмина во вторник.

Он отметил, что предоставление материальной помощи, льгот и услуг стало более адресным.

Мишустин особо указал на то, что объем внешнего госдолга РФ за 9 месяцев 2022 года был сокращен более чем на четверть. "Это снижает зависимость от иностранного капитала и обеспечивает сбалансированность бюджетной системы", — сказал премьер.

В целом, по словам Мишустина, несмотря на вызовы основные показатели федерального бюджета остаются сбалансированными: "санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность". Он добавил, что принятые властями меры позволили поддержать предприятия и целые отрасли, сохранить рабочие места.