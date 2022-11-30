МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с правительством зарплаты отдельных категорий бюджетников, сообщила пресс-служба Кремля. Немецкий профсоюз потребовал повышения зарплаты сотрудникам Deutsche Post

Речь пойдет о выполнении задач, обозначенных в президентских майских указах. С докладами выступят министр труда и социальной защиты Антон Котяков и председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200%.

В частности, поставленными задачами были обозначены — доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе, доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.

Также была обозначена задача доведения к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе и повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

Это, как говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году, даст развитие всем областям и поможет привлечь специалистов.

В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не были достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года. Также он поручил о предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на 2022 год, попросил кабмин держать эти вопросы на контроле.

Этим рабочий день президента не ограничится. Он продолжит заниматься региональной проблематикой. По видеосвязи Путин примет участие в открытии в разных регионах страны ряда социальных объектов, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.