МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит вопрос о досрочном освобождении Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты России, ожидается, что глава ведомства будет присутствовать на заседании палаты лично. В Совфед поступило представление об освобождении Кудрина с поста

Ранее источник сообщил РИА Новости о переходе Кудрина на работу в "Яндекс".

Кудрин в Telegram-канале подтвердил свой уход с поста председателя Счетной палаты и заявил, что подал соответствующее заявление президенту. Глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов ранее сообщил РИА Новости, что в Совет Федерации поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина с занимаемой должности, комитет поддержал это решение.

В соответствии с законом, председатель Счетной палаты назначается на должность Госдумой сроком на шесть лет по представлению президента РФ. Депутаты предлагали президенту не менее трех кандидатур, затем глава государства вносил в нижнюю палату парламента представление на назначение конкретного кандидата на пост руководителя контрольного ведомства. Уточняется, что одно и то же лицо не может занимать должность главы СП более двух сроков подряд.

При этом в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, которая является Основным законом России прямого действия, полномочия по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты переданы в ведение Совета Федерации. Однако законодательно процедура не прописана.

Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова рассказала РИА Новости, что до корректировки базового закона о Счетной палате Совет Федерации не предлагает президенту кандидатуры на пост руководителя ведомства, наоборот, сенаторы ждут предложений главы государства. При этом председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сказал РИА Новости, что перед обсуждением вопроса по отставке Кудрина парламентарии намерены обсудить соответствующие поправки в регламент своей работы, касающиеся назначения и освобождения от поста главы контрольного ведомства.

Артамонов накануне вечером в своем Telegram-канале отметил, что Совфед предложит кандидатуры президенту РФ Владимиру Путину для назначения на пост председателя Счетной палаты.

Кудрин был назначен Госдумой 22 мая 2018 года по представлению президента России на должность главы Счетной палаты РФ сроком на шесть лет.