МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минфин России предлагает установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Россиянам дали совет, когда закупать алкоголь на Новый год

"Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано", — приводит слова Сазанова газета "Известия".

Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Осенью Минфин России предложил с 2023 года поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди: минимальная розничная цена на водку должна составить 281 рубля за 0,5 литра (вместо 261 рубля), на коньяк должна вырасти до 517 рублей, а на бренди — до 375 рублей. Позднее Минфин предложил повысить с 1 января 2023 года и минимальные розничные цены на игристое вино — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей.

По данным "Известий", минимальная розничная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей.

В Минсельхозе газете заявили, что вопрос о введении МРЦ на тихие вина уже обсуждался, его можно рассмотреть повторно, но нужна проработка этого вопроса с профессиональным сообществом — и в случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены и соответствущие нормативные акты.