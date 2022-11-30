Замминистра Сазанов: Минфин предлагает установить минимальные розничные цены на весь алкоголь
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минфин России предлагает установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано", — приводит слова Сазанова газета "Известия".
Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Осенью Минфин России предложил с 2023 года поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди: минимальная розничная цена на водку должна составить 281 рубля за 0,5 литра (вместо 261 рубля), на коньяк должна вырасти до 517 рублей, а на бренди — до 375 рублей. Позднее Минфин предложил повысить с 1 января 2023 года и минимальные розничные цены на игристое вино — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей.
По данным "Известий", минимальная розничная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей.
В Минсельхозе газете заявили, что вопрос о введении МРЦ на тихие вина уже обсуждался, его можно рассмотреть повторно, но нужна проработка этого вопроса с профессиональным сообществом — и в случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены и соответствущие нормативные акты.
https://1prime.ru/state_regulation/20221130/838995897.html