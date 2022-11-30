МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Резервуар с нефтепродуктами горит в Суражском районе Брянской области, площадь пожара составляет 1800 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре в Красноярске

"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров", — рассказал глава региона.

По его словам, к тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, также направлена аэромобильная группировка ГУМЧС России по области.

Сведений о пострадавших, по его данным, не поступало.