МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР внесла в Государственную Думу проект закона о компенсации сверхурочных работ без ограничения по часам, документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Россиянам рассказали, кому положена 13-я зарплата

Проект предлагает дополнить 152 статью ТК РФ.

Согласно тексту, оплата сверхурочной работы будет производиться за все часы, отработанные сотрудником за пределами его рабочих часов, и не может быть ограничена каким-либо размером.

Как отмечается, документ направлен в том числе на поддержку гражданского персонала Вооруженных сил РФ, принимающего участие в спецоперации. Такие сотрудники зачастую перерабатывают гораздо больше установленных Трудовым кодексом 120 часов — продолжительность их сверхурочной работы достигает от 500 до 2000 часов в год, отмечается в пояснительной записке. ЛДПР настаивает на том, что любая работа гражданского персонала сверх установленного трудовым договором времени должна оплачиваться в полном объеме.

Кроме того, законопроект предполагает, что правительство сможет регулировать вопрос продолжительности труда и отпускных для некоторых организаций.