МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты пошутила о возможном переходе Алексея Кудрина в "Яндекс". Совфед досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты

"Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — сказала она.

Сенаторы в среду одобрили постановление о досрочном освобождении Кудрина с должности главы СП. Ранее сообщалось, что до нового года Кудрин может устроиться на работу в "Яндекс".

Сам бывший председатель ведомства во вторник сообщил, что хочет сконцентрироваться на крупных проектах частных инициатив.