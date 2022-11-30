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Матвиенко пошутила о переходе Кудрина в "Яндекс"
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты пошутила о возможном переходе Алексея Кудрина в "Яндекс". "Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет... ПРАЙМ, 30.11.2022
экономика, новости, валентина матвиенко, алексей кудрин, яндекс, счетная палата
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты пошутила о возможном переходе Алексея Кудрина в "Яндекс".
"Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — сказала она.
Сенаторы в среду одобрили постановление о досрочном освобождении Кудрина с должности главы СП. Ранее сообщалось, что до нового года Кудрин может устроиться на работу в "Яндекс".
Сам бывший председатель ведомства во вторник сообщил, что хочет сконцентрироваться на крупных проектах частных инициатив.