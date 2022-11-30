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Кудрин заявил, что еще не определился с новой должностью
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Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал журналистам, что еще не определился, какую должность займет после ухода с поста. "Я еще не выбрал должность", — сообщил... ПРАЙМ, 30.11.2022
экономика, новости, алексей кудрин, счетная палата
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал журналистам, что еще не определился, какую должность займет после ухода с поста.
"Я еще не выбрал должность", — сообщил он.
Ранее появилась информация, что после ухода из ведомства Кудрин может перейти в "Яндекс", однако сам Кудрин не стал давать каких-либо комментариев на этот счет.
Накануне бывший глава СП рассказал у себя в телеграм, что после 25 лет госслужбы хочет заняться крупными проектами по развитию важных для страны частных инициатив.