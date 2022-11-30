МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал журналистам, что еще не определился, какую должность займет после ухода с поста. Матвиенко пошутила о переходе Кудрина в "Яндекс"

"Я еще не выбрал должность", — сообщил он.

Ранее появилась информация, что после ухода из ведомства Кудрин может перейти в "Яндекс", однако сам Кудрин не стал давать каких-либо комментариев на этот счет.

Накануне бывший глава СП рассказал у себя в телеграм, что после 25 лет госслужбы хочет заняться крупными проектами по развитию важных для страны частных инициатив.