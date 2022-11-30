МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на "Церебропепт", второй отечественный дженерик для лечения Альцгеймера и деменции, сообщает ведомство. ФАС получила ходатайство от немецкой компании о покупке бизнеса Lamoda

"ФАС согласовала цены на второй отечественный дженерик "Церебропепт"… Они снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Церебролизин" более чем на 18%", — говорится в сообщении.

Кроме того, по закону после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Церебрин", должны быть снижены более чем на 10%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

Уточняется, что указанные лекарственные препараты используются для лечения неврологических заболеваний, в том числе деменции и болезни Альцгеймера.

"Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", — добавили в ФАС.