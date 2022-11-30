ФАС согласовала цены на второй российский дженерик для лечения Альцгеймера
ФАС согласовала цены на "Церебропепт" — второй российский дженерик для лечения Альцгеймера
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала цены на "Церебропепт", второй отечественный дженерик для лечения Альцгеймера и деменции, сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цены на второй отечественный дженерик "Церебропепт"… Они снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат иностранного производства "Церебролизин" более чем на 18%", — говорится в сообщении.
Кроме того, по закону после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Церебрин", должны быть снижены более чем на 10%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.
Уточняется, что указанные лекарственные препараты используются для лечения неврологических заболеваний, в том числе деменции и болезни Альцгеймера.
"Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность для населения России. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", — добавили в ФАС.