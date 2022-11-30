МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. России удается постепенно реализовывать поставленные задачи в области строительства, несмотря на непростые условия, в этом году ожидается рекорд по жилищному строительству, заявил глава государства Владимир Путин. ВТБ повысит минимальную ставку по ипотеке до 10,9 процента

"Ожидаем, что в текущем году будет установлен и новый рекорд по жилищному строительству", — сообщил он в рамках мероприятия, посвященного открытию социальных объектов в регионах.

Президент отметил, что на данный момент в стране ввели уже свыше 87 миллионов "квадратов" жилья, а расселение из аварийных домов идет с опережением графика.

Кроме того, Путин обратил внимание на рост доли государства в социальной сфере растет. По словам российского лидера, нацпроекты и государственные программы обеспечивают значительные ресурсы для широкой модернизации и обновления социальной отрасли.