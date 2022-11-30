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Индекс настроения инвесторов в Швейцарии опустился в ноябре
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Согласно вышедшим в среду данным Credit Suisse и CFA Society Switzerland, индекс настроений инвесторов в Швейцарии в ноябре снизился на 4,4 пункта, до —57,5. Финансовые аналитики... ПРАЙМ, 30.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным Credit Suisse и CFA Society Switzerland, индекс настроений инвесторов в Швейцарии в ноябре снизился на 4,4 пункта, до —57,5.
Финансовые аналитики пессимистично оценили тренды роста экономики Швейцарии и мировой экономики, сказали в CFA.
"Кроме того они ожидают ухудшения ситуации на рынке труда", — добавили в компании.