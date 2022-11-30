МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в среду данным Credit Suisse и CFA Society Switzerland, индекс настроений инвесторов в Швейцарии в ноябре снизился на 4,4 пункта, до —57,5. ООН заявила, что АТР нужны инвестиции в морской транспорт

Финансовые аналитики пессимистично оценили тренды роста экономики Швейцарии и мировой экономики, сказали в CFA.

"Кроме того они ожидают ухудшения ситуации на рынке труда", — добавили в компании.