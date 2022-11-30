ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики утвердил указ главы субъекта Вадима Красносельского о продлении до 31 декабря режима чрезвычайного положения в экономике, заявила пресс-служба парламента. В Приднестровье восстановили электроснабжение после аварии

"Постановление об утверждении указа президента ПМР депутаты Верховного совета ПМР приняли на третьем чрезвычайном пленарном заседании", — сказано в тексте.

По словам спикера Александра Коршунова, ситуация в республике пока не стабилизировалась.

Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия получает 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получает более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре. В целях экономии газа приостановлена работа крупных предприятий в ПМР. До 1 декабря в республике был введен режим чрезвычайного положения.