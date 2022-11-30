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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221130/839003412.html
Инфляции в Польше замедлилась впервые с июня 2021 года
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Рост инфляции в Польше замедлился впервые с середины 2021 года, сообщает главное статистическое управление республики (GUS). По предварительным данным GUS, инфляция в ноябре... ПРАЙМ, 30.11.2022
экономика, новости, польша, инфляция, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рост инфляции в Польше замедлился впервые с середины 2021 года, сообщает главное статистическое управление республики (GUS).
По предварительным данным GUS, инфляция в ноябре составила 17,4% в годовом выражении и 0,7% по сравнению с октябрем текущего года.
Последний раз инфляция по итогам месяца фиксировалась на уровне ниже, чем в предыдущем месяце, в июне 2021 года.
Ноябрьские данные по инфляции оказались лучше прогнозов большинства аналитиков. Консенсус прогнозов аналитиков крупнейших польских банков составлял 18%.
По данным GUS, в годовом исчислении энергоносители в Польше подорожали на 36,8%, цены на топливо выросли на 15,5%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 22,3%.