МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Рост инфляции в Польше замедлился впервые с середины 2021 года, сообщает главное статистическое управление республики (GUS). Годовая инфляция в Германии по итогам ноября замедлилась до 10 процентов

По предварительным данным GUS, инфляция в ноябре составила 17,4% в годовом выражении и 0,7% по сравнению с октябрем текущего года.

Последний раз инфляция по итогам месяца фиксировалась на уровне ниже, чем в предыдущем месяце, в июне 2021 года.

Ноябрьские данные по инфляции оказались лучше прогнозов большинства аналитиков. Консенсус прогнозов аналитиков крупнейших польских банков составлял 18%.

По данным GUS, в годовом исчислении энергоносители в Польше подорожали на 36,8%, цены на топливо выросли на 15,5%, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 22,3%.