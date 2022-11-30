МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ВВП Италии в 3-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал сильный внутренний спрос. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду бюро статистики ISTAT. ВВП Франции вырос по итогам третьего квартала

Это окончательное значение подтвердило предварительную оценку, представленную 31 октября.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Италии в 3-м квартале увеличился на 2,6%, что также соответствует предварительным данным.

Основными двигателями роста были потребительские расходы и инвестиции, которые компенсировали негативный вклад со стороны внешней торговли.

Сфера услуг смогла нарастить свою активность, в то время как производственный и строительный сектора сократились.

ВВП Италии во 2-м квартале, как и сообщалось ранее, вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как годовой рост был пересмотрен до 5,0% с 4,9%.

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