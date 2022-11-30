МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который расширяет антикартельные полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы

Документ дает право должностным лицам ФАС по мотивированному требованию в установленный срок при проведении плановых и внеплановых проверок получать от физлиц, организаций, органов власти, государственных внебюджетных фондов объяснения, имеющие значение для осуществления полномочий антимонопольного органа. При этом регламентируется порядок их предоставления и полномочия ФАС.

Также регламентируется процедура подачи заявления о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию. Это дисциплинирует, в первую очередь, сам антимонопольный орган, поскольку отсутствие процедуры – тоже в определенном смысле возможность злоупотребления, пояснял ранее замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Одновременно закон о защите конкуренции дополняется положением о том, что должностные лица антимонопольного органа несут ответственность за результаты проверок в соответствии с законодательством. В законе о контрактной системе в сфере госзакупок появляется обязанность заказчика предупреждать участника закупок, что он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности в случае нарушения антимонопольного законодательства о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях и согласованных действиях.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а обязанность заказчика включать в извещение о закупке предупреждение об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства – с 1 января 2024 года.