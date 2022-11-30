МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. С начала года при содействии центров занятости Красноярского края трудоустроены 575 выпускников — личные карьерные консультанты разрабатывали для каждого индивидуальные планы сопровождения, оптимальный комплекс услуг и сервисов. Соискателям предлагали варианты подходящей работы, а перед встречей с работодателем обучали навыкам самопрезентации, сообщает пресс-служба региона.

"Наша задача, чтобы молодежь еще до выпуска имела потенциальное рабочее место. Со всеми центрами карьеры при образовательных организациях подписаны соглашения о сотрудничестве. Вместе мы проводим ярмарки вакансий, обучающие семинары, разрабатываем проекты. Сейчас готовим дорожную карту по трудоустройству выпускников, куда войдут предложения всех заинтересованных сторон", — сообщил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Одним из сервисов службы занятости являются оплачиваемые стажировки. Его предлагают выпускникам без опыта работы. В этом году стажировки прошли 108 человек. Соискателей приняли на вакансии электрогазосварщика, тракториста, портного, повара, инженера, архитектора, юриста, экономиста, бухгалтера и другие.

Кроме того, служба занятости возмещает работодателям затраты на заработную плату стажера и его наставника (в размере 1 МРОТ и 1/4 МРОТ, увеличенные на районный коэффициент и страховые взносы, соответственно). Стажировки проходят не более трех месяцев. В итоге свыше 90% молодых специалистов остаются в штате организаций.

Комплексы услуг и сервисов для выпускников реализуют в соответствии с региональной долгосрочной программой Красноярского края "Содействие занятости молодежи на период до 2030 года".