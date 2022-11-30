Путин призвал добиться роста зарплат во всех отраслях
Путин призвал правительство добиться роста заплат во всех отраслях при снижении инфляции
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях.
"Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции", — подчеркнул он в ходе совещания с членами кабмина.
Путин сообщил, что в целом по стране доходы населения растут немного выше, чем предсказывали прогнозы. При этом президент поручил добиться сопоставимой динамики и в бюджетной сфере, где ключевая роль отводится государству.
Кроме того, российский лидер призвал соблюдать все обязательства по уровню зарплат и сохранять установленные ориентиры.
"Люди считают, свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть", — подчеркнул он.
Для реализации поставленных задач Путин рекомендовал проработать ситуацию в отдельности по каждой отрасли и по каждому учреждению.