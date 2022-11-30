МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях.

Президент РФ В. Путин

Путин назвал сокращение бедности главной задачей властей

"Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции", — подчеркнул он в ходе совещания с членами кабмина.

Путин сообщил, что в целом по стране доходы населения растут немного выше, чем предсказывали прогнозы. При этом президент поручил добиться сопоставимой динамики и в бюджетной сфере, где ключевая роль отводится государству.

Кроме того, российский лидер призвал соблюдать все обязательства по уровню зарплат и сохранять установленные ориентиры.

"Люди считают, свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть", — подчеркнул он.

Для реализации поставленных задач Путин рекомендовал проработать ситуацию в отдельности по каждой отрасли и по каждому учреждению.