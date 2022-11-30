МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в начале следующего года произвести индексацию зарплат в бюджетной сфере. Путин призвал добиться роста зарплат во всех отраслях

"В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников", — заявил он в ходе совещания с членами правительства в среду.

Глава государства призвал кабмин определить объемы поддержки регионов для повышения оплаты труда отдельных категорий бюджетников. Нуждающимся субъектам выделят необходимую финансовую поддержку.

Путин отметил, что региональные бюджеты показывают хорошую наполняемость. Президент выразил надежду, что приоритеты будут расставлены правильно, с упором на повышении доходов населения.

"Нужно правильно определять приоритеты. И важнейший приоритет, если не самый главный, — это уровень благосостояния граждан России", — подчеркнул он.

Главам регионов поручено держать вопрос зарплат бюджетников на личном и непрерывном контроле.