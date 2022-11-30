ЕК назвала условие, при котором Венгрии выделят средства из фондов ЕС
ЕК заявила, что Венгрии выделят средства из фондов ЕС, когда страна выполнит все условия
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) решила по-прежнему ждать с выделением нескольких миллиардов евро Венгрии из определённых общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Комиссия считает, что, несмотря на предпринятые шаги, все еще существует риск для бюджета ЕС… Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств (по выплате средств — ред.) по трем операционным программам в рамках политики сплочения (Евросоюза — ред.) на сумму 7,5 миллиарда евро", — говорится в нем.
Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.