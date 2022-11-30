БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) решила по-прежнему ждать с выделением нескольких миллиардов евро Венгрии из определённых общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия, говорится в сообщении Еврокомиссии. Венгрия не поддержит "безрассудные" решения ЕС, заявил глава МИД страны

"Комиссия считает, что, несмотря на предпринятые шаги, все еще существует риск для бюджета ЕС… Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановке 65% обязательств (по выплате средств — ред.) по трем операционным программам в рамках политики сплочения (Евросоюза — ред.) на сумму 7,5 миллиарда евро", — говорится в нем.

Теперь решение Еврокомиссии о заморозке средств для Венгрии должен утвердить Совет стран ЕС квалифицированным большинством.