МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев обсудили текущие вопросы двустороннего экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, заявили в пресс-службе Кремля. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

Отмечается что телефонный разговор российского и узбекистанского лидеров прошел в среду. Главы государств коснулись актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества Москвы и Ташкента, а также обсудили реализацию перспективных совместных проектов.

"Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1-2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде", — сказано в релизе.