МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами РФ, это упрощает проведение расчетов при факторинге. Совфед установил прожиточный минимум в 2023 году в размере 14375 рублей

Документ разрешает осуществлять расчеты между резидентами по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые уступлены нерезидентами резидентам по внешнеторговым договорам, а также резидентам, которые являются финансовыми агентами (факторами) по таким договорам.

Это касается расчетов по требованиям, уступленных нерезидентами — поставщиками товаров (работ, услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также иными нерезидентами — правообладателями денежных требований к резидентам по соответствующим внешнеторговым договорам.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.