МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в октябре вырос на 0,7%, следует из данных ЦБ РФ. ЦБ ожидает усиления роли партнерского финансирования развития экономики

Показатель на 1 ноября 2022 года составил 75,637 триллиона рублей после 75,097 триллиона на 1 октября. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 539,7 миллиарда рублей.