2022-11-30T17:11:38+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221130/839008340.html
ЦБ: денежная масса в России в национальном определении выросла в октябре
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в октябре вырос на 0,7%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 ноября 2022 года составил 75,637... ПРАЙМ, 30.11.2022
экономика, новости, россия, цб рф, денежная масса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в октябре вырос на 0,7%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 ноября 2022 года составил 75,637 триллиона рублей после 75,097 триллиона на 1 октября. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 539,7 миллиарда рублей.