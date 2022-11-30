МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Количество вопросов для неопытных инвесторов при прохождении теста на знание инвестиционного инструмента может с 1 января 2023 года увеличиться с 8 до 11, следует из подготовленных изменений в Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов для брокеров. В НАУФОР оценили идею не продавать иностранные бумаги неопытным инвесторам

Изменения в стандарт готовились совместной рабочей группой НАУФОР и СРО НФА в соответствии с дорожной картой, утвержденной Банком России. Предыдущие изменения в стандарт вступили в силу с 1 сентября 2022 года. Впервые порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед покупкой сложных финансовых инструментов был установлен данным стандартом с октября 2021 года.

"В комитет по стандартам по брокерской деятельности при Банке России внесены на рассмотрение изменения в действующий Базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов для брокеров. Изменения предусматривают: увеличение базы тестовых вопросов в разделе, определяющем знание инвестора, по каждому инструменту с 8 до 11 (в предыдущей версии изменений их количество было увеличено с 4 до 8)", — говорится в сообщении НАУФОР по поводу предполагаемых изменений.

Также в новых стандартах уточняется порядок уведомления клиентов о рисках использования его активов в интересах брокера (в предыдущей версии такая обязанность была предусмотрена только в отношении денежных средств, теперь добавляются ценные бумаги и расширяется перечень информации, которую нужно предоставить клиенту), отмечается в сообщении НАУФОР.

Кроме того, предполагается ввести обязанность брокера — не менее одного раза в год информировать клиентов, предоставивших брокеру право использовать их денежные средства и ценные бумаги, об их праве подать заявление об отказе от предоставления такого права, способе и форме направления соответствующего заявления.

Стандарт также предлагается дополнить положением, обязывающим брокера при заключении договора о брокерском обслуживании информировать клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, а также информировать о финансовом инструменте посредством предоставления информационного документа, форма которого утверждается внутренними стандартами СРО.

"Предполагаемая дата вступления изменений в стандарт — 1 января 2023 года, а в части нового порядка информирования клиента о рисках использования его активов — с 1 июля 2023 года. Изменения также предусматривают переходные положения, устанавливающие порядок информирования клиента об указанных рисках на период с 1 января по 30 июня 2023 года", — поясняется в сообщении НАУФОР.