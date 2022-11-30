ЖЕНЕВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Реальная заработная плата во всем мире в среднем снизилась из-за инфляции на 0,9% в первой половине 2022 года, впервые за более чем 20 лет, говорится в отчете Международной организации труда (МОТ). Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

"Ежемесячная заработная плата во всем мире упала в реальном выражении на 0,9% в первой половине 2022 года. Впервые за более чем двадцать лет был зафиксирован отрицательный рост реальной заработной платы", — сказано в документе, опубликованном на сайте организации.

Организация считает, что эта ситуация вызвана инфляционным кризисом в сочетании с замедлением экономического роста во всем мире.

"По оценкам, в странах G20 с развитой экономикой реальная заработная плата в первой половине 2022 года упала на 2,2%, в то время как реальная заработная плата в странах G20 с формирующимся рынком выросла на 0,8%, что на 2,6 процентного пункта меньше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19", — уточняет МОТ.

В отчете подробно описывается динамика реальной заработной платы в разных регионах в первой половине 2022 года: снижение на 3,2% в Северной Америке, на 1,7% в Южной Америке, на 2,4% в ЕС и на 3,3% в Восточной Европе, рост на 1,3% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 2,5% в Центральной Азии, снижение на 0,5% в Африке и рост на 1,2% в арабских странах.

"Многочисленные глобальные кризисы, с которыми мы сталкиваемся, приводят к падению реальной заработной платы. Они поставили десятки миллионов работников в бедственное положение из-за растущей неопределенности", — приводятся в документе слова генерального директора МОТ Гилберта Хунгбо.