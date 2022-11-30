НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноя — ПРАЙМ. ВВП Индии во втором квартале (июль — сентябрь) 2022-23 финансового года составил 38,17 триллиона рупий ($469,2 млрд), увеличившись на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом валовая добавленная стоимость выросла на 5,6%, согласно оценкам, опубликованным Национальным статистическим управлением. В Индии оценили последствия решения G7 о введении потолка цен на нефть

В первом квартале текущего финансового года рост валового внутреннего продукта составил 13,5%, при этом валовая добавленная стоимость выросла на 12,7%.

"Реальный ВВП или ВВП в постоянных ценах во 2 квартале 2022-23 годов оценивается в 38,17 трлн рупий против 35,89 трлн рупий во 2 квартале 2021-22 годов, демонстрируя рост на 6,3% по сравнению с 8,4% во 2 квартале 2021-22 годов", — говорится в отчете управления.

При этом "номинальный ВВП или ВВП в текущих ценах во 2 квартале 2022-23 годов оценивается в 65,31 трлн рупий против 56,20 трлн рупий во 2 квартале 2021-22 годов, демонстрируя рост на 16,2% по сравнению с 19,0% во 2 квартале 2021-22 годов".

По данным управления статистики, валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 4,6% во втором квартале, валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности сократилась на 4,3% и 2,8%, соответственно, во втором квартале по сравнению с прошлым годом.

Самый резкий рост валовой добавленной стоимости во втором квартале был отмечен в сегменте торговли, гостиниц, транспорта, связи и услуг, связанных с вещанием, который вырос на 14,7%, далее следуют финансовые услуги, недвижимость и профессиональные услуги, валовая добавленная стоимость которых увеличилась на 7,2%, и строительство, рост которого составил на 6,6%.

За первую половину 2022-23 годов индийская экономика зафиксировала рост валового внутреннего продукта на 9,7% по сравнению с 13,7% за аналогичный период прошлого года, при этом валовая добавленная стоимость выросла на 9% по сравнению с ростом на 12,8% в период с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года.