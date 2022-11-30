МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ВВП России в январе-сентябре 2022 года снизился на 1,7% в годовом выражении, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Центробанк сохранил прогноз по спаду ВВП в текущем году

Данные Росстата оказались лучше оценки Минэкономразвития, которая была озвучена ранее. В министерстве оценили спад за девять месяцев в 2% в годовом выражении.

В первом квартале текущего года экономика России, по оценке Росстата, выросла на 3,5%, во втором — снизилась на 4,1%, в третьем квартале — на 4%. По итогам первого полугодия спад оценивается в 0,4% в годовом выражении.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году.