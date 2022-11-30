МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,19% с 0,11% неделей ранее, с начала года по 28 ноября потребительские цены выросли на 11,07%, сообщил в среду Росстат. Европейские биржи растут на данных о замедлении инфляции

"За период с 22 по 28 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,19%, с начала ноября – 100,37%, с начала года – 111,07%", — говорится в документе.

Прирост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться, но меньшими чем прежде темпами. На неделе с 21 по 29 ноября она подорожала на 2,9% после 2,7% на предыдущей неделе. В частности огурцы подорожали на 12,1% (11,3% неделей ранее), свекла – на 2,5% морковь – на 2%, помидоры и лук – на 1,6%, картофель – на 0,9%, бананы – на 0,8%, капуста – на 0,7%, яблоки – на 0,2%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 12 наименованиям. Сильнее всего подешевел сахар — на 1,1%. Следом идет гречка, которая на потеряла в цене 0,82%. Подсолнечное масло подешевело на 0,5%, чай — на 0,4%, куриное мясо — на 0,36%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и шоколадные конфеты — на 0,22%, мука — на 0,2%, вермишель, сливочное масло и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 21 наименованию продуктов, и сильнее всего подорожало печенье — на 0,52%. Кроме того, выросли цены на мясные консервы для детского питания и мороженую рыбу — на 0,45%, сосиски, сардельки и яйца — на 0,37%, молоко — на 0,36%, свинина — на 0,32%. Вареные колбасы, сметана, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры сычужные, маргарин – подорожали на 0,2%, говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб ржаной, соль, пшено – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: пеленки для новорожденных — подорожали на 0,55%, зубные пасты — на 0,51%, сухие корма для домашних животных — на 0,49%, туалетное мыло — на 0,21%, туалетная бумага и зубные щетки — в среднем на 0,18%, детские подгузники — на 0,16%, спички — на 0,14%, стиральный порошок — на 0,11%. Шампуни подорожали на 0,61%.

Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские майки и футболки (на 0,22%) и мужские носки (на 0,28%).

На неделе с 22 по 28 ноября цены на бытовую технику и электронику снижались: телевизоры подешевели на 1,2%, смартфоны — на 0,7%, электропылесосы — на 0,8%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,01%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,06%, дизельное топливо – на 0,95%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на поливитамины (на 0,54%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,46%), корвалол (на 0,3%), валидол (на 0,17%), противовирусный препарат "Эргоферон" (на 0,17%). Подешевели анальгин и нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид".

Стоимость полета в салоне экономического класса резко выросла — она подскочила почти на 11% после роста на 3,2%.