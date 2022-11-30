МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале выросли на 3,1% в годовом выражении, в январе-сентябре — на 5,9%, следует из доклада Росстата. В России снизятся инвестиции в коммерческую недвижимость в 2022 году

В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил почти 6,7 триллиона рублей, за девять месяцев — 16,4 триллиона рублей.

В первом квартале 2022 года инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 12,8% в годовом выражении, во втором — на 4,1%, по итогам первого полугодия — на 7,8%.

Министерство прогнозирует, что снижение инвестиций в 2022 году составит 2%. Хотя еще весной ожидания были значительно хуже — спад прогнозировался на уровне почти 20%. В 2023 году снижение инвестиционной активности продолжится и спад составит 1% (во многом это объясняется высокой базой первого полугодия текущего года).