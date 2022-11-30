МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Безработица в России в октябре осталась на уровне 3,9%, как и месяцем ранее, говорится в докладе Росстата. В Германии вырос уровень безработицы

"В октябре 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в документе.

Безработица в России в текущем году не раз обновляла исторические минимумы, первый был зафиксирован в феврале, когда она снизилась до 4,1%, продержавшись на этом уровне и в марте. В апреле был установлен новый минимум — в 4%, затем в мае — в 3,9%, на этой отметке показатель находился несколько месяцев — до августа, когда безработица снизилась до минимума в 3,8%. В сентябре показатель безработицы вернулся к отметке 3,9%.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу октября 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,6 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в июне 2022 года составила 75 миллионов человек.

Базовый прогноз Минэкономразвития предполагает, что по итогам 2022 года уровень безработицы составит 4,2% в среднем за год.