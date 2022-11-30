МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в сентябре 2022 года снизились на 1,4% в годовом выражении после 1,2% в августе, в третьем квартале — на 1,9%, свидетельствуют данные Росстата. Путин заявил, что реальные зарплаты должны расти быстрее инфляции

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Снижение заработных плат в реальном выражении фиксируется шестой месяц подряд, в апреле текущего года они снизились на 7,2%, в мае — на 6,1%, в июне и июле — на 3,2%, в августе — на 1,2%, в сентябре — на 1,4%.

За январь-сентябрь реальные заработные платы уменьшились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в сентябре по сравнению с августом — выросли на 3,2%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2022 года составила почти 61,9 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом прошлого года выросла на 12,1%. В третьем квартале зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,2% год к году, в январе-сентябре — на 12,6%.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 годах прогнозируется их рост — на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.