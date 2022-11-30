МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в октябре 2022 года сократился на 9,7% в сопоставимых ценах по сравнению с октябрем прошлого года, говорится в докладе Росстата. Профицит внешней торговли России товарами услугами вырос за десять месяцев

В сентябре оборот розничной торговли падал на 9,8%, в августе и июле — на 8,8%, а в июне — на 9,6%. При этом падение наблюдалось и в мае, и в апреле, но в марте текущего года был зафиксирован рост оборота на 2,2%.

"Оборот розничной торговли в октябре 2022 года составил 3584,3 миллиарда рублей, или 90,3% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-октябре 2022 года — 34783,1 миллиарда рублей, или 94,1%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре сократился на 4,3% к октябрю прошлого года и составил 1,773 триллиона рублей. В свою очередь оборот непродовольственной розницы упал на 14,3% в годовом выражении – до 1,812 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составила в октябре 49,5%, непродовольственных товаров — 50,5% (в октябре 2021 года — 47% и 53% соответственно).

Оборот розничной торговли в октябре на 95,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,8% (в октябре 2021 года — 95,3% и 4,7% соответственно).