НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — ПРАЙМ. Площадь территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" увеличится в восемь раз — с 72 до 596 гектаров, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Путин подписал закон о поддержке добросовестных резидентов ОЭЗ

Соответствующее решение было принято в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.

ОЭЗ "Кулибин" была создана в 2020 году на территории дзержинского производственного объединения "Пластик", обеспеченной всей необходимой инфраструктурой. В настоящее время резидентами ОЭЗ "Кулибин" являются семь компаний, и на оставшиеся площадки уже есть претенденты, поэтому возможности для дальнейшего развития особой экономической зоны были исчерпаны. Принимая во внимание востребованность ОЭЗ, была подана заявка на расширение ее территории.

"В состав территории особой экономической зоны "Кулибин" будут включены три площадки. Две из них — свободные территории предприятий "Синтез ОКА" и "Индустриальный парк "Ока-Полимер". Они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также производственными и складскими помещениями. Бюджетных инвестиций в их развитие не потребуется. Третья площадка государственная, она примыкает непосредственно к действующей ОЭЗ. На ней планируется возведение производственно-логистических комплексов для размещения резидентов. Благодаря расширению ОЭЗ ее общая площадь увеличится с 72 до 596 гектаров", — цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области Никитина.

На заседании межведомственной рабочей группы инвесторы представили восемь проектов, которые планируют реализовать на новых площадках. Это проекты по созданию химических производств, технического комплекса по переработке химических источников тока, выпуску ролевой бумаги и картона, смазочных материалов, строительству производственно-складских комплексов. Общий объем инвестиций по этим проектам превысит 24 миллиарда рублей, будет создано более 1300 рабочих мест.

"Интерес к размещению очень серьезный. Мы уверены, что организация новых производств будет способствовать формированию единой системы, а также позволит создать новые кооперационные цепочки", — сказал Никитин.

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко рассказал, что расширение территории ОЭЗ обеспечит продолжение реиндустриализации дзержинского промышленного узла.

"Новые проекты в отрасли позволят восстановить структуру и кооперационные связи химического кластера, а также сформировать новые производственные цепочки в области фармацевтики, выпуска материалов, основой которых являются полимеры, и автокомпонентов. Принимая во внимание востребованность территории ОЭЗ "Кулибин", а у нас есть определенная, не побоюсь этих слов, очередь на ее территории, с частью инвесторов мы подписали предварительные соглашения о реализации проектов", — подчеркнул Ищенко.